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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan milli halterci Özbek'e tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 01:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda iki Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan milli sporcumuz Muhammet Furkan Özbek'i gönülden kutluyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 73 kiloda iki Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan Muhammet Furkan Özbek'i tebrik etti.

Oktay, Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda iki Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan milli sporcumuz Muhammet Furkan Özbek'i gönülden kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, mesajında Özbek'in Avrupa rekoru kırdıktan sonra asker selamı verdiği ve aynı kiloda mücadele ederek koparmada 135 kilo ile 5'inci, silkmede 177 kilo ile gümüş, toplamda ise 312 kilo ile Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Batuhan Yüksel ile kürsüde Türk bayraklı pozlarının yer aldığı fotoğrafları da paylaştı.

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