Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan milli sporcu Çolak'a tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alan İbrahim Çolak'ı tebrik etti.
Oktay, Twitter hesabından milli sporcunun asker selamı verdiği fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda, "Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk milli sporcumuz İbrahim Çolak’ı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.
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