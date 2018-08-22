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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan milli sporculara tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 18:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan milli sporculara tebrik

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası"nda dereceye giren milli sporcuları tebrik etti.

Oktay, Twitter hesabından, Berlin'de düzenlenen "2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası"nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcularla ilgili paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay paylaşımda, "Berlin'de düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan T53 kategorisi kadınlar 200 metrede Hamide Kurt ve T54 kategorisi kadınlar 200 metrede Zübeyde Süpürgeci başta olmak üzere dereceye giren milli sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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