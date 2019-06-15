Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Moody's değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine ilişkin, "Ellerinden geliyorsa daha da fazla düşürsünler. Biz bu oyunu defalarca gördük. Bu, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını, liderinin arkasında durmaktan alıkoymamıştır, bu seçimlerde de alıkoyamayacaktır." dedi.

Oktay, Yozgatlı Sanayici ve İşadamları Derneğince (YOSİAD) Üsküdar Belediyesi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Fuat Oktay, burada yaptığı konuşmaya, sanayici ve iş insanlarının her daim yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını katılımcılara ileterek başladı.

Türkiye'nin ve İstanbul'un dört bir yanında Yozgatlıların kurdukları dernekler vesilesiyle oluşan dayanışmayı görmekten bahtiyarlık duyduğunu ifade eden Oktay, her fırsatta hemşehrileriyle bir araya gelmeye gayret gösterdiğini belirtti.

- Moody's'in Türkiye'nin notunu düşürmesi

İstanbul'un gözü kara, risk alan, elini taşın altına koymaktan geri durmayan iş insanlarının alın teriyle, akıl teriyle Türkiye'yi kalkındırmaya devam ettiğini söyleyen Oktay, "Kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın, ister içeriden, ister dışarıdan ne yaparlarsa yapsınlar, not mu düşürmek istiyorlar, düşürsünler. Her zamanki yaptıkları fırsatçılık zaten. Seçim varsa sözde kredi derecelendirme kuruluşları hemen rollerine bürünürler, kendilerinden bekleneni yaparlar, aynen dün gece yaptıkları gibi, yapsınlar. Ellerinden geliyorsa daha da fazla düşürsünler. Biz bu oyunu defalarca gördük. Bu, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını, liderinin arkasında durmaktan alıkoymamıştır, bu seçimlerde de alıkoyamayacaktır." diye konuştu.