Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ROKETSAN'a ziyaret

- Adana'daki terör saldırısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra gazetecilere, ziyaretine ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adana'daki terör saldırısıyla ilgili can kaybının olmadığını belirten Oktay, "4 güvenlik görevlimiz ve 12 sivil vatandaşımız şu an itibarıyla hamdolsun hepsi de taburcu edilmiş durumda. Hastanede vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz kalmadı. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum." diye konuştu.

Savunma Sanayiindeki gelişmeleri gururla izlediklerini aktaran Oktay, bu alanda yerlilik ve millilik oranının yüzde 15-20'lerden yüzde 70'lere geldiğini, bununla gurur duyduklarını dile getirdi.

Tesisleri gezdiklerini, imkan, kabiliyet ve kapasiteleri yerinde gördüklerini dile getiren Oktay, herkesin Savunma Sanayine güvenmesi gerektiğini vurguladı.

Hem karadan karaya hem karadan havaya hem havadan havaya hem de denizden fırlatılan ve atılan füze sistemleriyle ilgili geniş bir brifing aldıklarına işaret eden Oktay, şöyle devam etti:

"Bunları yerinde görmüş olduk hem de üretim tesislerini aynı şekilde tasarım boyutlarını da tesislerde incelemiş olduk. Uydu, uzay çalışmalarımız var. Bu da ayrı bir güzelliği. Uzayda da yine fırlatma sistemlerimiz, asıl teknolojinin en yoğun olduğu alan. Orada da çok ileri aşamada burada çalışmalarımızın olduğunu, buradan da inşallah güzel haberler gelmeye devam edeceğine fiilen bir kez daha şahit olduk. Bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."