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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan savunma ve sağlık sektörüne ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 22:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, savunma sanayinde elde edilen başarıyı sivil alanlarda da yakalamak istediklerini belirterek, sağlık sektörünün bunun olmazsa olmazlarından birisi olduğunu söyledi.Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan savunma ve sağlık sektörüne ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, savunma sanayinde elde edilen başarıyı sivil alanlarda da yakalamak istediklerini belirterek, sağlık sektörünün bunun olmazsa olmazlarından birisi olduğunu söyledi.
Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Oktay, toplantıda savunma sanayi, yeni hedefler ve terörle mücadele konusunda açıklamalarda bulundu.
Savunma sanayinde Türkiye’nin geldiği noktanın gurur verici olduğunu dile getiren Oktay, “Burada geleceğimiz konumda hepimizi çok daha gururlandıracak. Bugün sadece kara, hava ve deniz araçlarıyla değil insansız ve silahlı hava araçlarıyla dünyadaki ilk üç veya dört ülke konumundayız. Birkaç ülke varsa onlardan birisi biziz. Şimdi artık burada birileri bize yok F-35’i verdik, öbürünü aldınız veya almadınız gibi hiç kimsenin ağız kokusuyla uğraşamayız. Kendi işimizi kendimiz yaparız dedik. Sizlerde bunu yakından takip ediyorsunuz. Savaş uçaklarımız dahil hem insanlı hem insansız jetlerimiz dahil burada çok ciddi çalışmalarımız var. Bunu da Cumhurbaşkanımız her fırsatta ifade ediyor. Çorum’un savunma sanayi alanında ciddi alt yapısı var. Bu öyle bir sektör ki kendinizi başka alana taşımanız gerekiyor. Sertifikalandırmanız gerekiyor. Yatırım yapmanız gerekiyor. Biraz sabır istiyor. Sabır gösterip o yolu yürüdüğünüzde kendizi kendi firmanızı tamamen ayrıştırmış oluyorsunuz. O sektöre Çorumluları hazırlamakla ilgili elimizden ne geliyorsa onu yaparız” dedi.

“Savunma sanayinde yakaladığımız başarıları sivil alanlarda da yakalamak istiyoruz”
Savunma sanayinde yakalanan başarıyı sivil alanlarda da yakalamak istediklerini açıklayan Oktay, “Bunun ötesinde başka bir derdimiz arzumuz var. Savunma sanayinde bir ivme yakaladık. 2 milyar doları aşan bir ihracat miktarımız var. Ancak yeterli mi kesinlikle değil. Orası katma değeri yüksek ürünlere ulaşmamış gerekiyor. Hani orta gelir tuzağına düşmeyeceğiz diyoruz ya bu sektör o sektörlerden birisi. Muhteşem bir ivme yakaladık. Hem kamu şirketleri hem özel sektörümüzle birlikte. Aynı başarıyı sivil alanlarda da yakalamak istiyoruz. Sağlık sektörü bunun olmazsa olmazlarından birisi. Hem ilaç üretimi hem medikal ekip ekipman araç noktasında. Bu alanda baktığımızda çok ciddi ithalat yapan bir ülkeyiz. Cari açık diyoruzya, Ödemeler dengesi diyoruz burada hedeflerimiz var. Bunları düşürmekle alakalı. Ulaştırmada da bu böyledir. Enerjide de bu söyle. Telekominikasyon ve haberleşmede de bu böyle., Çorum’da bu potansiyel var. Yeni bir kalkınma hamlesi derken kast ettiğimiz bu. Yeni hedefler” ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin güney sınırında terör yuvalarına izin vermeyeceğiz”
Türkiye’nin güney sınırında terör yuvalarına izin vermeyeceklerinin altını çizen Oktay, “Allah güç kuvvet verdikçe, sizler de bizden desteğinizi esirgemedikçe ülkemiz için çalışmaya üretmeye, tuğla üstüne tuğla koymaya devam edeceğiz.Çorum’un gönül belediyeciliğinin sembollerinden ve en iyi uygulayıcılarından biri olacağına inanıyorum.Hiç kimseyi ötekileştirmeden, varsa kırık kalpleri tamir ederek, vatandaşlarımızın tamamını kucaklayarak yoğun bir çalışmanın içine şimdiden girmemiz gerekiyor.Bizim hiçbir vatandaşımızı dışlamak gibi bir lüksümüz yoktur.Bunun için birlikte çalışmalı, birlikte üretmeli ve memleketimizi yarınlara birlikte taşımalıyız.Devlet olarak bir taraftan bu yatırımları gerçekleştirip, şehirlerimizi ihya ederken, diğer taraftan da ülkemizin bekasına yönelik tehditleri de kaynağında bertaraf etmeye devam ediyoruz.Nasıl Cerablus ve El Bab’daki teröristler yok olmaktan kurtulamamışsa, Güney sınırlarımızda tehdit oluşturan teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacaklardır. Ülkemizin güney sınırında terör yuvalarına izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar nasıl vermedikze bugünden sonra hiçbir şartta surette vermeyeceğiz. Gerekirse kendi göbeğimizi kendimiz yine keseceğiz. Hiçbir coğrafyada buna müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan savunma ve sağlık sektörüne ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan savunma ve sağlık sektörüne ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan savunma ve sağlık sektörüne ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan savunma ve sağlık sektörüne ilişkin açıklama

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