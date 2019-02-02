Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan savunma ve sağlık sektörüne ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, savunma sanayinde elde edilen başarıyı sivil alanlarda da yakalamak istediklerini belirterek, sağlık sektörünün bunun olmazsa olmazlarından birisi olduğunu söyledi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Oktay, toplantıda savunma sanayi, yeni hedefler ve terörle mücadele konusunda açıklamalarda bulundu.

Savunma sanayinde Türkiye’nin geldiği noktanın gurur verici olduğunu dile getiren Oktay, “Burada geleceğimiz konumda hepimizi çok daha gururlandıracak. Bugün sadece kara, hava ve deniz araçlarıyla değil insansız ve silahlı hava araçlarıyla dünyadaki ilk üç veya dört ülke konumundayız. Birkaç ülke varsa onlardan birisi biziz. Şimdi artık burada birileri bize yok F-35’i verdik, öbürünü aldınız veya almadınız gibi hiç kimsenin ağız kokusuyla uğraşamayız. Kendi işimizi kendimiz yaparız dedik. Sizlerde bunu yakından takip ediyorsunuz. Savaş uçaklarımız dahil hem insanlı hem insansız jetlerimiz dahil burada çok ciddi çalışmalarımız var. Bunu da Cumhurbaşkanımız her fırsatta ifade ediyor. Çorum’un savunma sanayi alanında ciddi alt yapısı var. Bu öyle bir sektör ki kendinizi başka alana taşımanız gerekiyor. Sertifikalandırmanız gerekiyor. Yatırım yapmanız gerekiyor. Biraz sabır istiyor. Sabır gösterip o yolu yürüdüğünüzde kendizi kendi firmanızı tamamen ayrıştırmış oluyorsunuz. O sektöre Çorumluları hazırlamakla ilgili elimizden ne geliyorsa onu yaparız” dedi.

“Savunma sanayinde yakaladığımız başarıları sivil alanlarda da yakalamak istiyoruz”

Savunma sanayinde yakalanan başarıyı sivil alanlarda da yakalamak istediklerini açıklayan Oktay, “Bunun ötesinde başka bir derdimiz arzumuz var. Savunma sanayinde bir ivme yakaladık. 2 milyar doları aşan bir ihracat miktarımız var. Ancak yeterli mi kesinlikle değil. Orası katma değeri yüksek ürünlere ulaşmamış gerekiyor. Hani orta gelir tuzağına düşmeyeceğiz diyoruz ya bu sektör o sektörlerden birisi. Muhteşem bir ivme yakaladık. Hem kamu şirketleri hem özel sektörümüzle birlikte. Aynı başarıyı sivil alanlarda da yakalamak istiyoruz. Sağlık sektörü bunun olmazsa olmazlarından birisi. Hem ilaç üretimi hem medikal ekip ekipman araç noktasında. Bu alanda baktığımızda çok ciddi ithalat yapan bir ülkeyiz. Cari açık diyoruzya, Ödemeler dengesi diyoruz burada hedeflerimiz var. Bunları düşürmekle alakalı. Ulaştırmada da bu böyledir. Enerjide de bu söyle. Telekominikasyon ve haberleşmede de bu böyle., Çorum’da bu potansiyel var. Yeni bir kalkınma hamlesi derken kast ettiğimiz bu. Yeni hedefler” ifadelerini kullandı.