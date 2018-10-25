Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehidin oğluna doğum günü sürprizi

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medyadan aldığı davetle, şehit polis memuru Halil İbrahim Şeker'in oğlu İbrahim Şeker'i doğum gününde arayarak sürpriz yaptı. Aydın'da 2010 yılında şehit olan polis memuru Halil İbrahim Şeker'in eşi Hatice Şeker, sosyal medya üzerinden oğlunun doğum günü kutlaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı, Isparta'ya davetti. Erdoğan ve Oktay'ın programları nedeniyle davete icabet edememesi üzerine Isparta Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yakup Kütük ve bazı çalışanlar, İbrahim Şeker'in 9. yaş günü dolayısıyla şehidin ailesini ziyaret etti. Aileyle yakından ilgilenen Kubalı ve Kütük, daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın hediye ettiği laptop, telefon ve doğum günü pastasını İbrahim Şeker'e takdim etti. Ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da İbrahim'i telefonla arayarak, sürpriz yaptı. Oktay, telefon görüşmesinde, İbrahim'in doğum gününü kutlayarak, sağlıklı yıllar diledi.

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- "Baban gibi mert, delikanlı, yiğit olacaksın" İbrahim Şeker'in herkes tarafından sevildiğini bildiğini ifade eden Oktay, "Herkes seni çok seviyor. Tebrik ediyorum seni. Cumhurbaşkanımız da arayacaktı ama şimdi toplantıda olduğu için arayamadı. Sana bolca selamı var." dedi. "Hedefin ne, ne olacaksın?" sorusuna, Şeker'den "asker olacağım" yanıtını alan Oktay, bunun üzerine "Asker olacaksın maşallah. Baban gibi mert, delikanlı, yiğit olacaksın inşallah. Şimdi de öylesin gerçi." karşılığını verdi. Şeker'e verilen hediyelerle derslerine çalışması tavsiyesinde bulunan Oktay, bilgiyi araştırıp, kendisini geliştirmesini istediğini söyledi.

\ - "Ankara'ya gelirsen bekliyorum" Şeker'in umreye gitme talebi ve oyuncak silah isteğinde bulunması üzerine Oktay, şunları kaydetti: "Annenle mi gideceksin umreye? Silah değil de güzel bir oyuncak araba alalım. 'Asker olacağım' dedin, zaten sana orada verecekler, onun okuluna gitmen gerekiyor. Şimdi değil, asker olduktan sonra. Gözlerinden öpüyorum. Doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı bir şekilde nice yıllara inşallah. Ankara'ya gelirsen bekliyorum. Ben Isparta'ya gelirsem de seninle tanışmak istiyorum."