HABER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Semih Yalçın’a taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 22:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, oğlu vefat eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’a taziye ziyaretinde bulundu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın’ın Çankaya ilçesindeki evine giderek baş sağlığı ve sabır diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, oğlu vefat eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’a taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın’ın Çankaya ilçesindeki evine giderek baş sağlığı ve sabır diledi. Çankaya Müftüsü Ali Gülden’in okuduğu Kur’an-ı Kerim’in ardından merhum Turan İlteber Yalçın için dua edildi. Oktay, ziyaret sırasında Yalçın’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baş sağlığı dileklerini iletti. Taziyede, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş da yer aldı.

PARTNER Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor! Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor!
GÜNCELLEME - Erzurum'daki FETÖ/PDY'nin kadın yapılanması operasyonuGÜNCELLEME - Erzurum'daki FETÖ/PDY'nin kadın yapılanması operasyonu
MSB bu fotoğrafı paylaşıp sert cevap verdi: Tamamen gerçek dışıMSB bu fotoğrafı paylaşıp sert cevap verdi: Tamamen gerçek dışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fransa'dan Erdoğan'la görüşme açıklaması: Karar verdik!

Fransa'dan Erdoğan'la görüşme açıklaması: Karar verdik!

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Türkiye'den Katalonya'ya seyahat uyarısı

Türkiye'den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça...

Son dakika! MSB'den kimyasal silah iddialarıyla ilgili açıklama

MSB bu fotoğrafı paylaşıp sert cevap verdi: Tamamen gerçek dışı

Suriye’de yakalanan IŞİD'liler Türkiye’ye getiriliyor

Suriye’de yakalanan IŞİD'liler Türkiye’ye getiriliyor

Son dakika! Trump görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan kimyasal silah iddialarına sert cevap

Dışişleri Bakanlığı'ndan kimyasal silah iddialarına sert cevap

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan kişi tutuklandı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.