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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan SP Genel Başkanına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2019 13:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği, "Önceden gördün mü, ders aldın mı?” sözlerine cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği, "Önceden gördün mü, ders aldın mı?” sözlerine cevap verdi. Oktay, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hiçkimse ’Önceden gördün mü, ders aldın mı?’ deme durumunda değildir. Ders almak kadar nasıl ders alındığı da önemlidir. Bugün durdukları yer nasıl ders aldıklarının göstergesidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde gerçekleşen Eğitim-Bir-Sen’in 6.Olağan Genel Kurulunda konuştu. Oktay, kendisinden önce söz alan ve salondan ayrılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği, "Önceden gördün mü, ders aldın mı?” sözlerine cevap verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz’u hem öncesinde gören hem de sonuna kadar mücadele eden, yalnız kalma pahasına olsa bile hiçbir zaman sağına, soluna, arkasına bakmadan doğrudan ’Ben varım’ diyerek her türlü mücadelesini veren bir lider olduğunu vurgulayan Oktay, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hiçkimse ’Önceden gördün mü, ders aldın mı?’ deme durumunda değildir. Ders almak kadar nasıl ders alındığı da önemlidir. Bugün durdukları yer nasıl ders aldıklarının göstergesidir" ifadelerini kullandı.

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