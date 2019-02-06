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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Terim'e taziye telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 23:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, Adana'da tedavi gören babası Talat Terim'i kaybeden Fatih Terim ile telefonda görüştü.

Başsağlığı ve sabır dileyen Oktay, Terim'in acısını paylaştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

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