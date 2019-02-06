Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Terim'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, Adana'da tedavi gören babası Talat Terim'i kaybeden Fatih Terim ile telefonda görüştü.
Başsağlığı ve sabır dileyen Oktay, Terim'in acısını paylaştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında yaşamını yitirmişti.
Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi
Soğukkanlılığı pes dedirtti! Ölümle burun buruna geldi!
Kartal'da bir bina çöktü! Valilikten flaş açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri
Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!
Türkiye'den Fransa'ya sözde 'soykırım' tepkisi!
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum