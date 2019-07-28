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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Tunus halkına başsağlığı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.07.2019 00:12 | Son Güncelleme

Vefat eden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi’nin’nin cenazesi için Tunus’ta bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tunus halkına başsağlığı diledi, cenazeye katılan dünya liderleri ile görüştü.Geçtiğimiz günlerde sağlık problemleri sebebi ile yaşama gözlerini yuman Tunus’un 92 yaşındaki Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi’nin cenazesi için Tunus’ta bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tunus halkına başsağlığı diledi, cenazeye katılan dünya liderleri ile görüştü.

Vefat eden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi’nin’nin cenazesi için Tunus’ta bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tunus halkına başsağlığı diledi, cenazeye katılan dünya liderleri ile görüştü.

Geçtiğimiz günlerde sağlık problemleri sebebi ile yaşama gözlerini yuman Tunus’un 92 yaşındaki Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi’nin cenazesi için Tunus’ta bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tunus halkına başsağlığı diledi, cenazeye katılan dünya liderleri ile görüştü. Oktay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin, “Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi’nin cenaze töreni için geldiğimiz Tunus’ta tören sonrası Sidi Bu Said bölgesinde Tunuslu kardeşlerimize de başsağlığı diledik” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Tunus halkına başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Tunus halkına başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Tunus halkına başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Tunus halkına başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Tunus halkına başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Tunus halkına başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Tunus halkına başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Tunus halkına başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Tunus halkına başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Tunus halkına başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Tunus halkına başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Tunus halkına başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Tunus halkına başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Tunus halkına başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Tunus halkına başsağlığı

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