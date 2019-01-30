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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan yeni yıl mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 23:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay, “Geride bıraktığımız yıl, Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir milat olarak yerini alacaktır” dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yayımladığı yeni yıl mesajında, “2018 yılını geride bırakarak yeni umutlarla girmek üzere olduğumuz 2019 yılınızı en içten duygularımla tebrik ediyor, yeni yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah’tan diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay, “Geride bıraktığımız yıl, Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir milat olarak yerini alacaktır” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yayımladığı yeni yıl mesajında, “2018 yılını geride bırakarak yeni umutlarla girmek üzere olduğumuz 2019 yılınızı en içten duygularımla tebrik ediyor, yeni yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah’tan diliyorum. Geride bıraktığımız yıl, Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir milat olarak yerini alacaktır. Milletimizin yüksek takdiri ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmiş ve Türkiye hızlı bir dönüşüm ve değişim sürecine girmiştir. Sistem değişikliğiyle hızlı karar alan ve uygulayan bir yönetim sistemine kavuşan Türkiye, dış politika, ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere her alanda aktif bir yürütme sergilemeye başlamıştır. Yıl boyunca tüm güvenlik güçlerimiz, sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde düzenlediği operasyonlarla terör örgütleri FETÖ, PKK/ PYD ve DEAŞ ile mücadeleye kararlılıkla devam etti. Terörle mücadelede ciddi bir strateji değişikliğine giden, tehdidi ve tehlikeyi kendi sahasında değil, oluştuğu yerde karşılayarak savunmayı değil taarruzu esas alan Türkiye, kendisine rağmen bölgede bir oyun kurgulanamayacağını göstermiştir. Türkiye, bölgede bir terör koridorunun oluşturulmasına asla izin vermeyecektir. Bu vesileyle 15 Temmuz darbe girişimi ve terörle mücadelede hayatını kaybeden güvenlik güçlerimize, vatandaşlarımıza, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. 2019’da acıların ve zulümlerin son bulduğu, huzurun, mutluluğun, refahın hakim olduğu yeni bir dünyada buluşmak dileğiyle” dedi.

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