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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan YKS’ye girecek öğrencilere mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 01:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarılar dilediği mesajını yayımladı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere sosyal medya hesabından başarılar diledi.Oktay, resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarılar dilediği mesajını yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere sosyal medya hesabından başarılar diledi.
Oktay, resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Rabbim zihin açıklığı versin, nice başarılar sizlerin olsun" ifadelerini kullandı.

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