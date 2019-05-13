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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yozgatspor 1959'a kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 04:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "3. Lig'e yükselen Yozgatspor 1959 takımımızın futbolcularını, teknik heyetini ve yöneticilerini kutluyorum. 3. Lig mücadelesinde başarılarının devamını diliyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 3. Lig'e yükselen Yozgatspor 1959'u kutladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "3. Lig'e yükselen Yozgatspor 1959 takımımızın futbolcularını, teknik heyetini ve yöneticilerini kutluyorum. 3. Lig mücadelesinde başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. kademe play-off maçında Yozgatspor 1959, penaltı atışlarında Akşehirspor'u 6-5 yenerek 3. Lig'e yükselmişti.

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