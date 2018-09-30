Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın annesinin vefatı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, cuma günü 83 yaşında hayatını kaybeden annesi Şaziye Oktay için Bahariye Mevlevihanesi'nde taziyeleri kabul etti.
Fuat Oktay, babası Ömer Oktay ve kardeşi Nihat Oktay ile Bahariye Mevlevihanesi'ne geldi.
Oktay, burada babası ve kardeşi ile taziyeleri kabul etti.
Fuat Oktay'ın yakınları, milletvekilleri ve vatandaşların katıldığı taziyede, Kur'an-ı Kerim okunarak, konuklara ikramda bulunuldu.
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