Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı
Suriyeliler ülkelerine ‘koşarak’ döndü!
MHP'ye dönen Hayati Arkaz'dan ilk açıklama
Ölü sayısı 38'e yükseldi, enkazdan hala yardım çığlıkları yükseliyor!
Tüyleriniz diken diken olacak! Aldatıldığını öğrenince intihar etmek istedi ama...
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
Türkiye'nin boykot kararı ABD'yi ne kadar etkiler?
Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti
Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
300'den fazla insanı katletti! O yaşayan bir ölüm meleği
Okuyucu Yorumları 0 yorum