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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.08.2018 19:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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aile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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