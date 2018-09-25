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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2018 13:51 | Son Güncelleme

Fuat Oktay, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Bin Mübarek Al Şafi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Bin Mübarek Al Şafi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Bin Mübarek Al Şafi

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