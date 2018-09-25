Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Bin Mübarek Al Şafi'yi kabul etti.
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