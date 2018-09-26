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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.09.2018 19:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Arnavutluk Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Mimi Kodheli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Arnavutluk Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Mimi Kodheli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Genti Gazheli de bulundu.

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Arnavutluk Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Mimi Kod Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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