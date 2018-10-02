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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2018 19:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Kıdemli Bakanı Prak Sokhonn'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Kıdemli Bakanı Prak Sokhonn'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Kıdemli Bakanı Prak

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