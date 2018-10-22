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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2018 11:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, Türkiye ve Venezuela arasındaki askeri, ekonomik ve siyasi ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan, Savunma Bakanı Lopez, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilmek üzere hazırlanan mektubu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a sundu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez

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