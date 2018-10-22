Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, Türkiye ve Venezuela arasındaki askeri, ekonomik ve siyasi ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Öte yandan, Savunma Bakanı Lopez, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilmek üzere hazırlanan mektubu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a sundu.
Kaşıkçı soruşturmasında 5 Türk ifade veriyor
Lise öğrencilerinin evdeki deneylerinin sonu korkunç oldu!
Teneffüslerde konuşmak yasaklandı, ses çıkaranlar alıkonulacak
Eşinden habersiz kredi çeken yandı!
CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi
Yeni damadı çırılçıplak ağaca bağladılar!
Mansur Yavaş Ankara'da İYİ Parti'den mi aday olacak? CHP'den Abdüllatif Şener sürprizi
Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum