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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2018 18:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Konseyi Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar Heyeti'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Konseyi Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar Heyeti'ni kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Azerbaycan Diaspora İşleri Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Kazakistan Sosyal Kalkınma Bakanı Darhan Kaletayev, Kırgızistan Göç Hizmeti Kurumu Başkanı Bolotbek İbraimzhanov, Kazakistan Vatandaşlar Vakfı Başkanı Nurtay Abıkayev, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov yer aldı.

Kabulde, Türk Konseyi üyesi diasporaların ortak çalışmalarının desteklenmesi, diasporalar arası ilişkiler ve iletişimin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türk Konseyi Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar Heyeti

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