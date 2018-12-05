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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2018 21:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nijer Maden Bakanı Hassane Baraze Moussa'yı kabul etti - Kabulde, Nijer ile maden alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin madencilikle ilgili eğitim ve tecrübesini Nijer'e aktarması konusunda mutabık kalındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nijer Maden Bakanı Hassane Baraze Moussa'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Türkiye ve Nijer'in her alandaki ilişkileri etraflıca değerlendirildi.

Nijer ile maden alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin madencilikle ilgili eğitim ve tecrübesini Nijer'e aktarması konusunda mutabık kalınan kabulde, Nijer'deki tarım alanlarının işletilmesine yönelik iş birliği imkanlarının araştırılması hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay madencilik Nijer ile ilişkiler Nijer Maden Bakanı Hassane Baraze Moussa

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