Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay, T\u00fcrkiye Gen\u00e7lik Vakf\u0131 (T\u00dcGVA) Genel Ba\u015fkan\u0131 Enes Emino\u011flu ve beraberindeki heyeti kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.PARTNERWhatsApp'tan gelen tehlikeye dikkat!Bakan G\u00fcl: Bizler ter\u00f6r\u00fcn sonu gelene dek rahats\u0131zl\u0131k vermeye devam edece\u011fizErdo\u011fan: T\u00fcrkiye art\u0131k bilimsel ara\u015ft\u0131rmalarda s\u0131n\u0131r tan\u0131m\u0131yor
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