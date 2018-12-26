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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2018 17:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu

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