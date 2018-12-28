Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay, OHAL \u0130\u015flemleri \u0130nceleme Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 Salih Tanr\u0131kulu ve beraberindeki heyeti kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.Bu haber y\u0131lba\u015f\u0131nda i\u015finizi \u00e7ok kolayla\u015ft\u0131racak!AK Parti D\u00fczce \u0130l Ba\u015fkan\u0131 g\u00f6revinden istifa ettiCHP'li A\u011fbaba: \u00d6zg\u00fcr \u00d6zel, susturulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor
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