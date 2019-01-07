Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay, Uluslararas\u0131 \u00dcniversiteler Konseyi Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Orhan Hikmet Azizo\u011flu ve beraberindeki heyeti kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 yap\u0131ld\u0131.Herkes ak\u0131n ak\u0131n oraya gitti!CHP'li Torun: \u0130stanbul'un il\u00e7eleri ve \u0130zmir'de aday belirleme \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u00fcr\u00fcyorBelediye ba\u015fkan\u0131 tart\u0131\u015f\u0131lan afi\u015fle ilgili konu\u015ftu
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