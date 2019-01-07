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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2019 14:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan

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