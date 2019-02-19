Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde, TÜGİAD'ın çalışmalarına ilişkin Şohoğlu'ndan bilgi aldı.
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