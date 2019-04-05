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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2019 20:57 | Son Güncelleme

Fuat Oktay, Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li Kabul

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