Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay, \u00c7in'in Ankara B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Deng Li'yi kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi. \u0130\u015fte Victoria\u2019s Secret\u2019\u0131n son mele\u011fiAK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Yavuz: "AK Parti lehine yaz\u0131lan oy bug\u00fcn 13 bin 969\u2019dur"TBMM Ba\u015fkan\u0131 \u015eentop: Doha'da \u0131rk\u00e7\u0131l\u0131k ve \u0130slamofobinin g\u00fcndeme al\u0131nmas\u0131 ba\u015fvurumuzu ilettim