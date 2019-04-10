Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay, Kanada'n\u0131n Ankara B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Chris Cooter'i kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki kabul bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Foto\u011fraf\u00e7\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fck objeleri makro lens ile \u00e7ekti! Bak\u0131n ortaya ne \u00e7\u0131kt\u0131Kozan Belediye Ba\u015fkan\u0131 SP'li Kaz\u0131m \u00d6zgan olduK\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu: YSK, karar\u0131yla T\u00fcrkiye'yi ya ayd\u0131nl\u0131\u011fa \u00e7\u0131karacak ya kaosa s\u00fcr\u00fckleyecek (3)