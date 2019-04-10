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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 19:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter

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