Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay, Bel\u00e7ika Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131, D\u0131\u015fi\u015fleri ve Savunma Bakan\u0131 Didier Reynders'i kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.PARTNEREski\u015fehir, Londra ve New York'u geride b\u0131rakt\u0131Soyer\u2019den \u201c\u0130yilik yapmaya devam edece\u011fiz\u201c mesaj\u0131Devlet Erkan\u0131, An\u0131tkabir\u2019i ziyaret etti