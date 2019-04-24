Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay, Katar Devlet Bakan\u0131 Hamad Bin Abdulaziz Al-Kuwari'yi kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Pilot \u00f6yle bir anons ge\u00e7ti ki... Bodrum u\u00e7a\u011f\u0131nda korku dolu anlarRusya Savunma Bakan\u0131 \u015eoygu\u2019dan Kuzey Kore a\u00e7\u0131klamas\u0131: \u201c\u00dcst d\u00fczey askeri ili\u015fkiler ivme kazanacak\u201dEminde Erdo\u011fan: \u201cKronik hastal\u0131k seyri devam ederse hastal\u0131\u011f\u0131n pen\u00e7esinde k\u0131vranaca\u011f\u0131z\u201d