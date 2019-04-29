Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Başkanı Rami El Saleh ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Başkanı Rami El Saleh, Meclis'in Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin Oktay'a bilgi verdi.

El Saleh, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve barışın tesisi konusundaki gayreti nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da Türkiye'nin "Suriye Suriyelilerindir" anlayışıyla bölgedeki faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

