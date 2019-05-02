Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay, Paraguay D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Luis Alberto Castiglioni ve beraberindeki heyeti kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiEdremit'te Suriyeli kad\u0131nlar T\u00fcrk\u00e7e \u00f6\u011freniyorKilosu 2 liradan sat\u0131lan so\u011fana h\u00fccum ettiler
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