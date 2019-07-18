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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2019 10:43 | Son Güncelleme

Fuat Oktay, Singapur Kıdemli Bakanı ve Sosyal Politikalar Koordinasyon Bakanı Tharman Shanmugaratnam'ı kabul etti - Singapur'un bölgesinde önemli bir aktör ve Türkiye için de güvenilir bir stratejik ortak olduğu vurgulanan kabulde, iki ülkenin son dönemde siyasi ve ekonomik alandaki ilişkilerinin artarak devam ettiği belirtildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Singapur Kıdemli Bakanı ve Sosyal Politikalar Koordinasyon Bakanı Tharman Shanmugaratnam'ı kabul etti

Çankaya Köşkü'ndeki Osmanlı Salonu'nda gerçekleştirilen kabul 1 saat sürdü.

Kabulde, iki ülkenin diplomatik ilişkilerde 50. yılı geride bırakmasının memnuniyet verici olduğu ifade edildi.

Singapur'un bölgesinde önemli bir aktör ve Türkiye için de güvenilir bir stratejik ortak olduğu vurgulanan kabulde, iki ülkenin son dönemde siyasi ve ekonomik alandaki ilişkilerinin artarak devam ettiği belirtildi.

İki ülkenin 2005 yılında 200 milyon dolar olan ticaret hacminin 2017 yılında 1 milyar dolara ulaştığı aktarılan kabulde, imzalanan serbest ticaret anlaşması ile mal ve hizmet ticaretinin yanı sıra mevcut yatırımlarda artış beklendiği vurgulandı.

Kabulde, Güneydoğu Asya'nın ticaret merkezi olması nedeniyle Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerinde Singapur'un katkısının yüksek olmasının önemine dikkati çekildi.

Öte yandan kabulde, FETÖ ile mücadele konusunda süren olumlu iş birliğinin devam edeceği kaydedildi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Singapur Kıdemli Bakanı ve Sosyal Politikalar Koordinasyon Bakan

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