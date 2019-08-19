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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.08.2019 16:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 45 dakika sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş

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