Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay, Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mehmet Akta\u015f'\u0131 kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki kabul 45 dakika s\u00fcrd\u00fc.Micheal Jackson'a benzemek istedi! Son halini g\u00f6renler g\u00f6zlerine inanam\u0131yor\u00dcrd\u00fcn Kral\u0131 II. Abdullah, Almanya Savunma Bakan\u0131 Leyen ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcAK Parti'li Mu\u015f: HDP'li 3 ba\u015fkan\u0131n g\u00f6revden al\u0131nmas\u0131 hukuka ve kamu vicdan\u0131na uygun