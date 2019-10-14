HABER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.10.2019 21:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Elhadj As Sy'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve bir saat süren kabulde, Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan da yer aldı.

AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) çerçevesinde yürütülen ve gelecek dönem için planlanan insani projelerin ele alındığı kabulde, Türk Kızılay ve IFRC'nin inisiyatifiyle İstanbul'da oluşturulması planlanan İstanbul İnsani Merkezi ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nın uluslararası platformlarla ilişkisi ve tanınmasına ilişkin konular görüşüldü.

PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki... Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki...
TBMM KİT Komisyonu Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi’ni incelediTBMM KİT Komisyonu Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi’ni inceledi
Bakan Kurum: Güney sınırımızda terör koridoru istemiyoruz (3)Bakan Kurum: Güney sınırımızda terör koridoru istemiyoruz (3)
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) G

En Çok Okunan Haberler

Kremlin'den ‘Türkiye ile Rusya ordusu çatışma içine girer mi?’ yanıtı

Kremlin'den ‘Türkiye ile Rusya ordusu çatışma içine girer mi?’ yanıtı

Türkiye maçının iptali için Fransa'dan flaş talep!

Türkiye maçının iptali için Fransa'dan flaş talep!

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Bomba iddia! Eşini Victoria Secret meleği ile aldattı

Bomba iddia! Eşini Victoria Secret meleği ile aldattı

YPG'nin IŞİD'lileri serbest bıraktığı hapishanenin görüntüler ortaya çıktı

YPG'nin IŞİD'lileri serbest bıraktığı hapishanenin görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Diğer Haberler
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na Barış Pınarı Harekatı soruşturması

Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan başkanlığında toplanmışlardı! Büyükşehirler 'WhatsApp' grubu kuruldu

İlk karar hayata geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine bir tepki de AK Parti'den

Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine AK Parti'den tepki

MHP'den teşkilatlara Devlet Bahçeli'nin talimatıyla genelge

MHP'den teşkilatlara Devlet Bahçeli'nin talimatıyla genelge

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.