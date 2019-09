"Cumhurbaşkanımız bir ilke imza attı"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 29 büyükşehir belediye başkanının Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı 4 saatlik toplantının Türkiye siyasi hayatında bir ilk olduğunu belirterek, "Bu toplantı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin farkını ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanımızın yerel yöneticilikten geliyor olmasının yanında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir buluşmanın ilk olduğunu ifade edebiliriz. Siyasi parti ayırt etmeden bütün başkanlar 4 saat boyunca bakanlarımızın katıldığı bir ortamda sıkıntılarını dile getirdiler. Oluşan iklimin ülkenin birlik ve beraberliğine önemli bir etki yapacağını. Marka şehirlerimize ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, külliyede 4 saat süren toplantıda Bakanlar Kurulu üyeleri ve Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte büyükşehir belediye başkanlarının sıkıntılarını dinledi. Bakanlar ise not alıp bazı konulardaki taleplere anında cevap verdiler. Büyükşehir Belediye Başkanları’nın birbirleriyle daha iyi koordinesi için whatsap grubu kurulması kararlaştırılırken, Yerel Yönetimler Yasası’ndaki revizyonlarla ilgili bir komisyon kurulması ve buna bazı ilçe belediye başkanlarının da alınması kararı verildi.

4 saat süren toplantıyı değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bu toplantının şehirlerimize ciddi katkıları olacaktır. Marka şehirlerin hedeflerine ulaşmasına destek olacaktır. 15 yıllık belediye başkanlığımdaki özel ve önemli toplantılardan birisiydi. Türkiye siyasi tarihinde de bir ilk olduğunu düşünüyorum. Tüm belediye başkanları Cumhurbaşkanımıza teşekkür ettiler. Neticede nüfusun yüzde 75’ine tekabül eden 30 büyükşehirin belediye başkanı dertlerini, sıkıntılarını dile getirdiler. Cumhurbaşkanımız da önemli ikazlarda bulundu. Tüm Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız da özellikle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ettiler. Cumhurbaşkanımız da yerel yönetimlerden geliyor olması sebebiyle, bazı önemli tecrübelerini paylaştı. Ön plana çıkan; derdimiz şehirlerimiz derdimiz ülkemiz mesajı oldu. Şehirlerimizi büyütmek ve marka şehir haline getirmek için çalışacağız. Bakanlarımız tek tek sıkıntılarla ilgili açıklama yaptılar. Ülkemizin güzel iklimi, birlik ve beraberliğinin artması adına önemli bir etki olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terör konusunda da ortak duruş sergilenmesi konusunda ikazları olduğunu da anlatan Aktaş, "Oradaki her arkadaşımız gerekli mesajı almıştır. Ülkenin yıllardır maddi manevi kayıpları olduğu gibi, huzura ve istikrara ihtiyacı var. Her siyasi aktör gibi, belediye başkanları ve milletvekillerimizin de üzerine düşen önemli görevler var. Burada farklı farklı konular konuşuldu. Cumhurbaşkanımız da bakanlara da talimatları oldu. Cumhurbaşkanlarımız belediye başkanlarından "kimsenin ekmeğiyle oynamayın"uyarısında bulundu. Gerçekten sıkıntılı, problemli olanlar varsa bunları bahane ederek sendika bahanesiyle konuyu saptırarak birilerinin ekmeğiyle

oynamanın sağlıklı olmadığını üzerine basarak ifade etti. Bu toplantının şehirlerimiz adına kazanım olacağını düşünüyorum" diye konuştu.