"Cumhurbaşkanımız ile millet arasında mesafe açmak istiyorlar"

ÇORUM (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımızın can suyu millet. Milletle arasında mesafe açmak istiyorlar. Can suyunu kesmek istiyorlar. Buna müsaade etmeyelim. Son 5 gün. Kırgınlık, küskünlük ne varsa bir kenara bırakalım. Cumhur İttifakı'nı yukarıya taşımanın gayreti içerisinde olacağız." dedi. Yerlikaya, AK Parti Çorum Gençlik Kolları Başkanlığınca Turgut Özel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Gençlikle Buluşma toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini söyledi. 31 Mart'ta sadece bir belediye başkan adayının oylanmayacağını dile getiren Hamza Yerlikaya, "7 Haziran'daki seçimleri hatırlıyor musunuz? Bazı şer ittifakları bir araya geldiğinde 'nasıl salladık', 'Apo'ya selam olsun', 'Kandil'e selam olsun' dediler. Dolayısıyla biz oyumuzu bir adaya atmayacağız. Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Myanmar'da, Filistin'de 'kimsem yok mu' denildiğinde ses çıkartan, mazlumun yanında bulunan Recep Tayyip Erdoğan'a oyumuzu atacağız." diye konuştu.

Türkiye'de şer odaklarının Gezi Parkı eylemleri ile başlayan projesinin 17-25 Aralık süreciyle devam ettiğini, en sonunda milletin kafasına bomba yağdırıldığını ifade eden Yerlikaya, "Bu millet evsiz yaşar ama vatansız yaşayamaz, bunu anlayamadılar. Dik durduk, en sonunda döndüler, hep birlikte ekonomik darbe yapmaya çalıştılar. Hala uğraşıyorlar ve durmayacaklar. Ne zaman ki biz yerli ve milli üretime başladık, dış bağımlılığımızı azalttık, o gün azdılar. Köprü yapıyoruz, 3'üncü havalimanını yapıyoruz, 'durdur' diyorlar. Ama biz durmayacağız. Bizim yönümüz devlet. Cumhurbaşkanımızın can suyu millet. Milletle arasında mesafe açmak istiyorlar. Can suyunu kesmek istiyorlar. Buna müsaade etmeyelim. Son 5 gün. Cumhur İttifakı'nı yukarıya taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Son günlerde hep birlikte çalışacağız. Devlete ve millete yüzümüzü döneceğiz. Şer ittifakları bir kenara iteceğiz." şeklinde konuştu. Türk milletine pranga vurmak isteyenlerin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri üzerinden hesaplar yaptığını aktaran Hamza Yerlikaya, şunları kaydetti: