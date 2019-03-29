"Cumhurbaşkanımız ve Bahçeli tuzakları bozarak Türkiye'nin önünü açıyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli, kurulan tuzakları birer birer bozarak Türkiye’nin önünü açıyorlar, beka mücadelesine önderlik ediyorlar. Hamdolsun, gittiğimiz her yerde olduğu gibi, Kulu'da da milletimizin teveccühünü görüyoruz." dedi. Kurum, Konya'nın Kulu ilçesinde partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Mart'ta Konya'da düzenlediği mitinge büyük katılım olduğunu hatırlatan Kurum, destekleri dolayısıyla Konyalılara teşekkür etti. Vatana ve millete hizmet aşkıyla çalıştıklarını, ülkenin gelişmesi, kalkınması için gayret gösterdiklerini belirten Kurum, "Bizim bu ülkeye, bu şehirlere dair bir hedefimiz, hayalimiz, aşkımız var. Hayalimiz; çevresiyle, doğasıyla, sağlıklı ve kimlikli şehirleriyle dünyada örnek bir ülke olmak. Çünkü, güçlü Türkiye’nin yolu güçlü şehirlerden geçer diyoruz." ifadelerini kullandı. - "Bugünü anlamak için düne bakmamız gerek" Türkiye'nin çok zor süreçlerden geçtiğini, büyük badireler atlattığını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Allah’ın izniyle, tüm bu süreçleri sizlerin desteğiyle aştık, bugünlere geldik ama bugünü anlamak için düne bakmamız gerek. Biz ülke olarak 16 yılda, her alanda bağımsızlık mücadelesi verdik. Savunma sanayisinde bağımlıydık, artık hamdolsun değiliz. Ekonomide bağımlıydık, artık değiliz. Eskiden manşetlerle iktidarların değiştiği bir ülkeydik, siyasi istikrar ve güvenin merkezi olduk. Darbelere, cuntalara teslim olan bir ülkeydik. Şimdi 16 saatte milletiyle beraber tankların önüne çıkıp darbeye dur diyen bir ülkeyiz. Şimdi birileri çıkmış, Türkiye’nin 1 Nisan sabahı kaosa uyanmasını bekliyor, ellerini ovuşturuyor. Kim hangi kirli tezgahı kurarsa kursun, biz dev yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Hamdolsun Konya’mız bu yatırımlardan payını aldı, daha da alacak." Kurum, 17 yılda Konya'ya 51 milyar liralık yatırım yaptıklarını, bunun da 12 milyar 500 milyonunun çevre ve şehircilik yatırımları olduğunu aktardı. - "Cumhur İttifakı bir arka oda ittifakı değildir" Yatırımların tüm hızıyla devam edeceğine işaret eden Kurum, şöyle konuştu:

"Türkiye tüm engellemelere rağmen; 17 yıldır başlattığı kutlu yürüyüşe tüm hızıyla, tüm kararlılığıyla, dev projeleriyle, dev yatırımlarıyla devam ediyor. 50’den fazla ilimizi ziyaret ettik ve şunu gördük; kutlu yürüyüşümüz, Cumhur İttifakı'yla ülkemizin her noktasında kusursuz bir şekilde ilerliyor. Şunu herkes bilsin, Cumhur İttifakı bir arka oda ittifakı değildir. Bu kutlu ittifak, birilerinin kirli ittifakı gibi, kapalı kapılar ardında, pazarlıklarla, hesaplarla, bir masa etrafında kurulmadı. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi, devletimizin bekası, milletimizin birliği ve beraberliği, bayrağımız için, ezanlarımız için kuruldu. İnşallah bu ittifak 2053'ün, 2071'in temellerini atacak ve ilelebet devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Devlet Bahçeli, kurulan tuzakları birer birer bozarak Türkiye’nin önünü açıyorlar, beka mücadelesine önderlik ediyorlar. Hamdolsun, gittiğimiz her yerde olduğu gibi, Kulu'da da milletimizin teveccühünü görüyoruz." CHP'nin "zillet" ittifakı kurarak terör örgütünün siyasi uzantısıyla kol kola girdiğini kaydeden Kurum, "31 Mart herhangi bir seçim değildir. 31 Mart, bir beka mücadelesinin adıdır. Bu beka mücadelesini Allah’ın izniyle milletimiz kazanacak, Türkiye kazanacak." diye konuştu.