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"Cumhurbaşkanımız ve Putin'in takviminde 8 Nisan not edildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 11:11 | Son Güncelleme

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan: - "Troya, Moskova yolcusu. Dünya tarihine geçmiş en önemli sahnelerden Bolşoy'da, tarihte ilk kez bir Türk operasını tamamen Türk sanatçılarla beraber sergileyeceğiz" - "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Putin'in takvimlerinde 8 Nisan not edilmiş durumda. İnşallah kendilerini misafir etmenin mutluluğunu ve onurunu yaşarız"

EDA ÖZDENER - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, "Troya"yı 8 Nisan'da tarihi Bolşoy Sahnesi'nde beğeniye sunacaklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Putin'in takvimlerinde 8 Nisan not edilmiş durumda. İnşallah kendilerini misafir etmenin mutluluğunu ve onurunu yaşarız." dedi.

Karahan, AA muhabirine, opera ve balenin iç içe geçtiği büyük prodüksiyon "Troya"nın Ankara ve İzmir'de toplam 6 temsil yaptığını, yaklaşık 15 bin kişi tarafından izlendiğini bildirdi.

Devlet Opera ve Balesinin en iddialı eserlerinden "Troya"nın, Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı'nın açılışı dolayısıyla Moskova yolcusu olduğunu belirten Karahan, eserin 8 Nisan'da tarihi Bolşoy Sahnesi'nde olacağını söyledi.

Karahan, Bolşoy'un dünyanın en önemli sahnelerinden biri olduğuna işaret ederek, "Bazı şeyler anlatılmaz yaşanır. Sahneden seyirci tarafına baktığınızda işin azametini ve değerini daha iyi anlıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Temsile sayılı günler kala heyacanlı olduklarını dile getiren Karahan, "Dünya tarihine geçmiş en önemli sahnelerden birinde tarihte ilk kez bir Türk operasını tamamen Türk sanatçılarla beraber sergileyeceğiz. Bu sadece gurur." diye konuştu.

Karahan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu tarihte Moskova'ya gitmesinin öngörüldüğünün hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve Putin'in takvimlerinde 8 Nisan not edilmiş durumda. İnşallah kendilerini misafir etmenin mutluluğunu ve onurunu yaşarız. Biz de hazırlığımızı buna göre büyük heyecan ve gurur içinde yapıyoruz."

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