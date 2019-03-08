"Siyasi hayatı olsun, iş hayatı olsun her zaman beyefendi kimliğini korurdu, husumeti sevmez, birlik ve beraberlik isterdi. Herkese gönlünü açan, yükünü almak için koluna giren, mütevazı kişiliği ile akıllarda kalan samimi bir dosttu. 'Yemek yiyelim' demiştik, çalışmalarımızdan kısmet olmadı. Rabbim, onu en güzel şekilde cennetinde ağırlasın. Ömer Küpeli kardeşime Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Karşımızdaki ittifakın mimarlarından biri, utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza 'terörist' dediği gibi ahlak dışı bir iftirada bulundu. Cumhurbaşkanımız, devletin ve milletin birliğinin sembolüdür, ordularımızın başkomutanıdır, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğinin sembolüdür. Bütün vatandaşların yani cumhurun Cumhurbaşkanıdır." dedi.

- Fikret Yeni'nin seçim-irtibat ofisi açılışı

Ömer Çelik, daha sonra partisinin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'nin seçim ofisinin açılışına katıldı.

Çelik, yaptığı konuşmada, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak kadınların siyaseti, devlet alanını ve sokakları güzelleştirdiğini söyledi.

Karşılarındaki ittifakın yalandan vizyonsuzluğa kadar her şeyi tam bir karmaşa haline getirdiğini belirten Çelik, "Hiçbir projeleri ve yaklaşımları yok. Tek istedikleri şey Cumhurbaşkanımızın siyasi gücünün, Cumhur İttifakı'nın siyasi gücünün zayıflaması. Onlar, sizlerin gücünü hesaba katmıyorlar. Sizlerin 31 Mart günü Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na ne büyük bir destek vereceğinizi hesap edemiyorlar." diye konuştu.

- "Cumhurbaşkanımıza atılmış en büyük iftiralardan biridir"

Çelik, partililerden, karşılarındaki ittifakın kirli ilişkilerini vatandaşlara anlatmalarını istedi.

"Karşımızdaki ittifakın mimarlarından biri, utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza 'terörist' dediği gibi ahlak dışı bir iftirada bulundu." diyen Çelik, şunları kaydetti: