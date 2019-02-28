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"Cumhurbaşkanımızın armağanı olan tespihi ölene kadar saklayacağım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 20:09 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum mitingi sonrası yanına gelip kendisine oltu taşından tespih armağan eden 8 yaşındaki ilköğretim öğrencisi Muhammed Atabey Dölekli'ye kendi tespihini hediye etti - Dölekli: - "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın armağanı olan tespihi ölene kadar saklayacağım"

İLHAMİ ERKILIÇ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum mitingi sonrası kendi tespihini armağan ettiği 8 yaşındaki ilköğretim öğrencisi Muhammed Atabey Dölekli, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın armağanı olan tespihi ölene kadar saklayacağım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İstasyon Meydanı'ndaki mitingi sonrası alandan ayrılırken babası Atilla Dölekli ile yanına gelen 8 yaşındaki ilköğretim 2. sınıf öğrencisi Muhammed Atabey Dölekli, Erdoğan'a yöreye özgü oltu taşından tespih armağan etmek istedi.

Dölekli'nin isteğini geri çevirmeyen Erdoğan, tespihi aldıktan sonra çocuğa "Olmadı şimdi. Ben de sana benim tespihimi hediye edeyim." dedi.

Erdoğan, çocuğun tespihi almak istememesi üzerine "Benim tespihimi beğenmeyeceksin. Senin elin de boş kalmasın." diyerek kuka tespihini Dölekli'ye armağan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sohbet ederek sevdiği çocuğa "Ölene kadar kaybetme." dedikten sonra Dölekli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muhammed Atabey Dölekli AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın hediyesinden çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan Erzurum'da karlı havada miting yaptı. Cumhurbaşkanımızın yanına gittiğimde ona tespihimi vermek istediğimi söyledim, o da kabul edip 'tamam' dedi. Sonra Cumhurbaşkanımız 'elin boş kalmasın' diyerek bana tespihini verdi ve 'ölene kadar sakla' dedi." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın tespihini ömür boyu saklayacağını dile getiren Dölekli, "Pazara kadar değil ölene kadar diye bir söz vardır, aynen öyle oldu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın armağanı olan tespihi ölene kadar saklayacağım. Tespihe yüksek miktarda para teklif edenler var ama kimseye vermeyeceğim." ifadesini kullandı.

Dölekli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini, büyüyünce cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Atabey Dölekli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum

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