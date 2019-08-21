"Cumhurbaşkanımızın benimsemesi Malazgirt kutlamalarını canlandırdı"

ŞENER TOKTAŞ / İBRAHİM YALDIZ - Türkiye Yazarlar Birliği Kurucusu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Malazgirt Zaferi kutlamalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın bu konuyu gerçek anlamda benimsemesiyle Malazgirt Zaferi hakkındaki görüş ve anlayışlarda ciddi değişiklik meydana geldi. Burada kutlamalar yeniden canlandırıldı." dedi.

Muş'ta düzenlenen "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" için kente gelen Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1071'de Türklerin Anadolu'yu yurt edinmesini sağlayan Malazgirt Zaferi'nin bütün dünya için dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bir "ön söz" olan Malazgirt Zaferi'nden sonra büyük bir tarihin yazıldığını vurgulayan Doğan, yazılmaya devam edilen bu tarihin okuyucuları ve sürdürücüleri olduklarını dile getirdi.

Selçukluların, büyük zaferin ardından buradaki halkla yaşama iradesini gösterdiğini, bölgeyi bir "barış ülkesi" gibi düşündüğünü ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"Hemen akabinde Avrupa'da büyük bir haçlı dalgası ortaya çıktı. Kudüs'ü ele geçirmek üzere büyük haçlı grupları Avrupa içlerinden, Balkanlar'dan ve daha çok Anadolu'nun güneyinden geçerek Kudüs'e gitmeye çalıştı. Bu da bölgede büyük savaşlara yol açtı. Selçuklular geldikten hemen sonra Bizanslılar ile değil haçlılarla savaşmak zorunda kaldı. Bu savaşta haçlıların çok az kısmı Anadolu'yu geçebildi. Haçlı seferleri birkaç kez yapıldı ancak her seferinde tam sonuç alamadılar. Selçukluları mağlup etmek isteyen Bizans ordusu, Miryakefalon Savaşı'nda yenilgiye uğradı. Bizans'ın artık Anadolu'da üreteceği bir siyaset kalmadı."