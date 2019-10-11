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"Cumhurbaşkanımızın bu cesur ve kararlı tutumunu canı gönülden tebrik ediyorum"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2019 18:47 | Son Güncelleme

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi: - "Bu, çok önemli bir harekattı, devletimizin özellikle Cumhurbaşkanımızın bu cesur ve kararlı tutumunu canı gönülden tebrik ediyorum"

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK), Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatımızı başlattı. Bu çok önemli bir harekattı, devletimizin özellikle Cumhurbaşkanımızın bu cesur ve kararlı tutumunu canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Çelebi, partisinin Tokat İl Kongresi'nin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin çok hassas ve zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Türk tarihinde bu süreçlerin yaşandığını ve hepsinden Türk ulusunun başarıyla geçtiğini kaydeden Çelebi, "TSK'miz, Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatımız başlattı. Bu çok önemli bir harekattı, devletimizin özellikle Cumhurbaşkanımız bu cesur ve kararlı tutumunu canı gönülden tebrik ediyorum. Anavatan Partisi olarak sonuna kadar da destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Çelebi, harekatın Türkiye'nin hemen yanı başında oluşturulan terör koridoruna karşı yapılan operasyon olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Dünyanın bizi çekmeye çalıştığı tuzak ayrı, sanki 200 yıldır Türkler ve Kürtler çarpışıyor diye bir yanlış algı oluşturuluyor. Kürtler bizim kardeşimizdir, devlet şuurumuzda, yanımızda olan kardeşlerimizdir. Biz orada teröristlerle, PKK ve PKK'nın uzantısı YPG gibi terör unsurları ile mücadele ediyoruz. Kahraman ordumuz Cumhurbaşkanımızın harekat emri ile bu operasyona başladı. Kahraman ordumuza muvaffakıyetler diliyorum ve başarı olacağımıza canı gönülden inanıyorum."

Çelebi, hiç bir siyasi farkındalık gözetmeden millet olarak bir ve bütün şekilde bu operasyonu desteklediklerini sözlerine ekledi.

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Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi Barış Pınarı Harekatı Tokat

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