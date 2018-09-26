"Cumhurbaşkanımızın gençlik vizyonunu dünyaya taşıyacağız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik vizyonunu dünyaya taşımaya devam edeceklerini belirterek, öncelikle İstanbul'da yaşayan yaklaşık 5 milyon gencin ortak ihtiyaçlarını tespit ederek sorunlarına çözüm üretmek, güvenilir, yenilikçi, katılımcı, adil, paylaşımcı, dinamik, üretken ve duyarlı bir İstanbul gençliği meydana getirmek için çalışacaklarını bildirdi.

Ağırbaş, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmalarıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik vizyonunu dünyaya taşıdıklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giden Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik vizyonu doğrultusunda geliştirdikleri "Gençlikte İstanbul Modeli" ile tüm dünyaya örnek olduklarını kaydetti.

Samed Ağırbaş, çalışmaları hakkında bilgiler verdiği açıklamasında, şunları aktardı:

"Cumhurbaşkanımızın gençlik vizyonunu dünyaya taşımaya devam edeceğiz. Öncelikle İstanbul'da yaşayan yaklaşık 5 milyon gencin ortak ihtiyaçlarını tespit ederek sorunlarına çözüm üretmek, güvenilir, yenilikçi, katılımcı, adil, paylaşımcı, dinamik, üretken ve duyarlı bir İstanbul gençliği meydana getirmek için çalışacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, birçoğu marka haline gelen projeleri, düzenlediği ücretsiz sertifikalı eğitim programları ve etkinliklerle gençleri tarih, sanat, kültür, bilim, teknoloji, doğa ve sporla buluşturdu."