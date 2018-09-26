"Cumhurbaşkanımızın gençlik vizyonunu dünyaya taşıyacağız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik vizyonunu dünyaya taşımaya devam edeceklerini belirterek, öncelikle İstanbul'da yaşayan yaklaşık 5 milyon gencin ortak ihtiyaçlarını tespit ederek sorunlarına çözüm üretmek, güvenilir, yenilikçi, katılımcı, adil, paylaşımcı, dinamik, üretken ve duyarlı bir İstanbul gençliği meydana getirmek için çalışacaklarını bildirdi.
Ağırbaş, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmalarıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik vizyonunu dünyaya taşıdıklarını belirtti.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giden Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik vizyonu doğrultusunda geliştirdikleri "Gençlikte İstanbul Modeli" ile tüm dünyaya örnek olduklarını kaydetti.
Samed Ağırbaş, çalışmaları hakkında bilgiler verdiği açıklamasında, şunları aktardı:
"Cumhurbaşkanımızın gençlik vizyonunu dünyaya taşımaya devam edeceğiz. Öncelikle İstanbul'da yaşayan yaklaşık 5 milyon gencin ortak ihtiyaçlarını tespit ederek sorunlarına çözüm üretmek, güvenilir, yenilikçi, katılımcı, adil, paylaşımcı, dinamik, üretken ve duyarlı bir İstanbul gençliği meydana getirmek için çalışacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, birçoğu marka haline gelen projeleri, düzenlediği ücretsiz sertifikalı eğitim programları ve etkinliklerle gençleri tarih, sanat, kültür, bilim, teknoloji, doğa ve sporla buluşturdu."
İstanbul'da kurulması kararlaştırılan ve küresel gençlik ağını tek bir merkeze bağlayacak olan Uluslararası Gençlik Merkezi'nin önemine işaret eden Ağırbaş, şunları kaydetti:
"İstanbul'u küresel gençlik çalışmalarının merkezi haline getireceğiz. Gençler için bir UN Information Center gibi işlev görecek olan Global Model Gençlik Merkezi'nde diplomasi, insani konular, uluslararası ilişkiler ve uluslararası organizasyonları içeren eğitim çalışmaları, çalıştaylar ve konferanslar tertip edilmesi düşünülüyor. Sosyal faaliyetler üzerine kurulu olacak merkez, insani saha ve mülteciler, yönetime katılım, diplomasi, uluslararası organizasyonlar, girişimcilik ve inovasyon konularında dünya gençliğine katkıda bulunacak. Kurulacak merkezde yıllık olarak belirli dönemlerde Birleşmiş Milletler ve uluslararası kurumlar için sunum ve toplantılar düzenlenmesi planlanıyor. Uluslararası gençlik çatı organizasyonları için Uzantı Ofisi işlevine sahip olması planlanan merkezde, farklı ülkelerden gençler yıl boyu birbirinden farklı projelerde görev alacak."
Ağırbaş, uluslararası gönüllülük, kariyer ve staj merkezi özelliği de taşıyacak olan merkezin, gönüllülük, çevre, sosyal içerme, sanat ve kültür alt başlıklarında da faaliyet yürüteceği bilgisini verdi.
İstanbul merkezli projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la uluslararası alanda hızla yükselişe geçen Türkiye'ye prestij kazandıracağına da dikkati çeken Ağırbaş, bu amaçla çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.
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