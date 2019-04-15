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"Cumhurbaşkanımızın himayesindeki projeler Ahlat ve Bitlis'e ilgiyi artırdı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 18:43 | Son Güncelleme

Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan: - "Özellikle Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda ve Cumhurbaşkanımızın himayesinde yürüyen diğer projeler, Ahlat ve Bitlis'e olan ilgiyi artırmaya başladı"

BİTLİS (AA) - Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, "Özellikle Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda ve Cumhurbaşkanımızın himayesinde yürüyen diğer projeler, Ahlat ve Bitlis'e olan ilgiyi artırmaya başladı." dedi.

"Turizm Haftası" dolayısıyla Kültür ve Turizm Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Gencan, ülkede son 10-15 yıla kadar turizmde sadece Ege ve Akdeniz ön plana çıkarken, devletin politikaları ve bakanlığın çalışmalarıyla yeni turizm potansiyeli ve alanların ortaya çıkarıldığını belirtti.

Sağlık, inanç, doğa, kültür yaz, kış ve birçok büyük turizm alanları oluşturularak gelişme sağlandığını kaydeden Gencan, şöyle konuştu:

"2018 yılında ülkemizi ziyaret eden turist sayı yaklaşık 40 milyon, elde edilen gelir ise 30 milyar dolar civarındadır. 2023 hedefimiz 50 milyon turist, 50 milyar dolardır. Bitlis'imize geldiğimizde üzücü olaylardan dolayı ziyaretçi sayımız 40 binlere kadar düşmüştü. 2017 yılında 76 bin, 2018 yılında yaklaşık yüzde 65'lik artışla ziyaretçi sayısı 128 bine kadar ulaşmıştı. Bu yeterli değil. Bölgemiz çok güzel bir yerleşime sahip ve müthiş kültürel envanterimiz var. Bölgeye huzur ve güvenin gelmesiyle insanların bakış açısı değişiyor. Özellikle son yıllarda artışı gözlemliyoruz. Doluluk oranımızda çok güzel bir artış olduğunu görüyoruz. Bu sezonda bunun çok üzerine çıkarak daha iyi yerlere ulaşacağımıza inanıyorum."

Bitlis'in, turizm merkezleri ve kültürel varlıkları açısından çok büyük niteliklere sahip olduğunu ifade eden Gencan, üçtü ikisi il sınırlarında bulunan Van Gölü'nün ve Avrupalı Seçkin Destinasyon Ödülü'nü alan Nemrut Dağı ve Krater Gölü'nün, yaz turizmi için çok önem taşıdığını vurguladı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın asıl listeye alınması için çalışmaların devam ettiğini anlatan Gencan, kentteki tarihe yapıların, han, hamam, kale, kervansaray, türbe ve çok sayıdaki sivil mimari eserin kültür turizmi için önemli bir destinasyon olduğunu aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Bitlis merkezde büyük bir çalışma içinde olduklarını belirten Gencan, şöyle devam etti:

"Ahlat da bizim için çok önemli. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde büyük projeler yürütüyoruz. İl merkezinde yaklaşık 50 tescilli evin restorasyonunu yaptık. Geçen yıl 10, bu yıl da 13 evimizin restorasyonunu yapacağız. Son iki yıldır kentte çok sayıda projemizi hayata geçirdik. Birkaç yılda çok daha ilerleyeceğimize inanıyorum. Yapacağımız çalışmalar çok fazla. Özellikle Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda ve Cumhurbaşkanımızın himayesinde yürüyen diğer projeler, Ahlat ve Bitlis'e olan ilgiyi artırmaya başladı. Ahlat'ın 'sakin şehir' ilan edilmesiyle oraya müthiş bir turizm akını ve turların geldiğini gözlemliyoruz."

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise sahip çıkılmadığı için kentteki tarihi eserlerin çok kötü durumda olduğunu, 5 yıllık görev süresinde bu tarihi mekanların restore edilmesi için elinden gelen çabayı göstereceğini vurguladı.

Öğrenciler tarafından kompozisyon ve şiirlerin okunduğu programda "Kadim Şehir Bitlis Fotoğraf Sergisi" de açıldı.

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Ahlat Bitlis Nemrut Dağı tören Turizm Haftası Van Gölü

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