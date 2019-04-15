"Cumhurbaşkanımızın himayesindeki projeler Ahlat ve Bitlis'e ilgiyi artırdı"

BİTLİS (AA) - Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, "Özellikle Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda ve Cumhurbaşkanımızın himayesinde yürüyen diğer projeler, Ahlat ve Bitlis'e olan ilgiyi artırmaya başladı." dedi.

"Turizm Haftası" dolayısıyla Kültür ve Turizm Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Gencan, ülkede son 10-15 yıla kadar turizmde sadece Ege ve Akdeniz ön plana çıkarken, devletin politikaları ve bakanlığın çalışmalarıyla yeni turizm potansiyeli ve alanların ortaya çıkarıldığını belirtti.

Sağlık, inanç, doğa, kültür yaz, kış ve birçok büyük turizm alanları oluşturularak gelişme sağlandığını kaydeden Gencan, şöyle konuştu:

"2018 yılında ülkemizi ziyaret eden turist sayı yaklaşık 40 milyon, elde edilen gelir ise 30 milyar dolar civarındadır. 2023 hedefimiz 50 milyon turist, 50 milyar dolardır. Bitlis'imize geldiğimizde üzücü olaylardan dolayı ziyaretçi sayımız 40 binlere kadar düşmüştü. 2017 yılında 76 bin, 2018 yılında yaklaşık yüzde 65'lik artışla ziyaretçi sayısı 128 bine kadar ulaşmıştı. Bu yeterli değil. Bölgemiz çok güzel bir yerleşime sahip ve müthiş kültürel envanterimiz var. Bölgeye huzur ve güvenin gelmesiyle insanların bakış açısı değişiyor. Özellikle son yıllarda artışı gözlemliyoruz. Doluluk oranımızda çok güzel bir artış olduğunu görüyoruz. Bu sezonda bunun çok üzerine çıkarak daha iyi yerlere ulaşacağımıza inanıyorum."