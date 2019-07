"Cumhurbaşkanımızın sesi bize güç verdi"

Çalışkan, 2016'daki darbe girişiminin faili FETÖ'nün ne din ne milliyet ne vatan tanıdığını, amacı için her şeyi mübah gördüğünü, masonik bir yapılanma olduğunu anlatarak, FETÖ'nün "istihbarat örgütü" gibi göründüğünü ama olmadığını, cemaat kelimesini bile lekelediğini kaydetti.

"Burada dikkat etmemiz gereken bir şey, bütün darbeler cuma günü yapılmıştır. Cuma bizim için çok kıymetli, böyle bir de özellik katmışlar bu darbeyi yapanlar." ifadelerini kullanan Çalışkan, o gece yaşananları şöyle anlattı:

"Darbe girişimini İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir operasyon hazırlığı yaparken aldık. Biraz komik bir şekilde aldık. Bir müdür yardımcımız 'Bir albay telefon etti, biz darbe yaptık, teslim olun, kan akmasın falan gibi bir şeyler söyledi.' dedi. Böyle bir şey olmaz yani bir albayın 'Biz darbe yaptık.' diye telefon açıp 'Teslim olun.' demesi hiçbir darbede olmamıştır. Biraz bekledik başka bir arkadaşı daha aradılar, yine ciddiye almadık ama ne zaman ki köprü kapatıldı 'Beylerbeyi'ndeki polislerin silahları alınıyor.' denildiği zaman ben yerimden fırladım. Oturduğum yerden ok gibi fırladım. O gece farklı bir geceydi. Direkt ilk verdiğim talimat, 'Hiçbir polis silahını teslim etmeyecek, gerekirse kullanacak.' Hızlı bir şekilde köprüye geçtik.

Burada konuşulanlar bir plan dahilinde değil, 'O çocuklar da bizim çocuklarımız, onları kurtaracağız.' diyorum. Bana karşı taraftan bağırarak, 'O çocuklar dediğin bizim arkadaşlarımızı yaraladı.' diyorlar ama orada her renkten insanımız vardı, her memleketten insanımız vardı ama ne yapacaklarını bilmiyorlar."