HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Cumhurbaşkanımızın talimatını aldık' demişti, Bakanlık 24 saat geçmeden çalışmalara başladı

'Cumhurbaşkanımızın talimatını aldık' demişti, Bakanlık 24 saat geçmeden çalışmalara başladı

06.10.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başörtüsüyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı anayasa değişikliği önerisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gündem yaratan değişiklik önerisiyle ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Mevzuat Genel Müdürlüğü çalışmalarına başladı. Hazırlanacak kanun teklifinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması ardından da TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Bakan Bozdağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Talimatı aldık, anayasa çalışmasına başlıyoruz" demişti.

'Cumhurbaşkanımızın talimatını aldık' demişti, Bakanlık 24 saat geçmeden çalışmalara başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışı sonrası siyasette hareketlilik başladı. CHP'nin kanun teklifine karşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişikliği önerisinde bulundu. Partisinin dünkü grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." çağrısında bulunmuş ve "Ben arkadaşlarıma talimatı bugün burada veriyorum. Adalet Bakanım başta olmak üzere Anayasa Komisyonundaki arkadaşlarım hep birlikte çalışmalarını süratle hazırlayacaklar, önümüze getirecekler." ifadelerini kullanmıştı.

erdogan

ADALET BAKANI BOZDAĞ: TALİMATI ALDIK!

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

bozdag

ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Mevzuat Genel Müdürlüğü, başörtüsü düzenlemesine yönelik anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili teknik çalışmalara başladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bozdağ, başörtüsü düzenlemesini içeren anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışma yapılması için Mevzuat Genel Müdürlüğünü görevlendirdi.

Son dakika | Erdoğan merakla beklenen mesajını açıkladı! Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına karşılık anayasa teklifi: 'Adamsan böyle yapalım'Erdoğan merakla beklenen mesajını açıkladı! Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına karşılık anayasa teklifi: 'Adamsan böyle yapalım'

ERDOĞAN'A SUNULUP MECLİS'E GELECEK

Bakan Bozdağ'ın talimatı üzerine Mevzuat Genel Müdürlüğü yetkilileri teknik çalışmalara başladı. Anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifinin, çalışmaların ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sunulması, daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilmesi bekleniyor.

fdgd

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefondaki 'bahşiş' seçeneği ortalığı karıştırdı: Ne münasebetTelefondaki 'bahşiş' seçeneği ortalığı karıştırdı: Ne münasebet
AK Parti Grup Toplantısı'nda güldüren anlar! Bakan Varank'tan Nureddin Nebati'ye ilginç not kameralara takıldı...AK Parti Grup Toplantısı'nda güldüren anlar! Bakan Varank'tan Nureddin Nebati'ye ilginç not kameralara takıldı...
Bakan Koca duyurdu... 'Faaliyeti durduruldu'Bakan Koca duyurdu... 'Faaliyeti durduruldu'
Anahtar Kelimeler:
başörtüsü adalet bakanı bekir bozdağ ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika | EYT mağdurlarının gözü kulağı orada! EYT'den kaç kişi faydalanacak? Bakan Bilgin'den kritik açıklamalar...

Son Dakika | EYT mağdurlarının gözü kulağı orada! EYT'den kaç kişi faydalanacak? Bakan Bilgin'den kritik açıklamalar...

Benzin ve motorin fiyatı değişti! İki günde iki zam...

Benzin ve motorin fiyatı değişti! İki günde iki zam...

İstanbul'daki satılık daire ilanı sosyal medyada olay oldu! Fiyatını görenler inanamadı

İstanbul'daki satılık daire ilanı sosyal medyada olay oldu! Fiyatını görenler inanamadı

THY uçağında korku dolu anlar! Hatay'a iniyordu...

THY uçağında korku dolu anlar! Hatay'a iniyordu...

Yüzde 100 zam sonrasında öğrenciler tercihlerini değiştirdi!

Yüzde 100 zam sonrasında öğrenciler tercihlerini değiştirdi!

Canlı yayında Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç birbirine girdi!

Canlı yayında Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç birbirine girdi!

İlginizi Çekebilir

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.