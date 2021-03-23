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Cumhurbaşkanına "aptal" diyen yazara dava

23.03.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya'da Cumhurbaşkanının ABD'deki Başkanlık seçim sonuçlarına tepkisini eleştiren yazara Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla dava açıldı.

Cumhurbaşkanına "aptal" diyen yazara dava

Polonya'da Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya sosyal medya hesabından "aptal" diyen yazar Jakub Zulczyk'e dava açıldı.

Polonyalı PAP haber ajansı, Varşova Başsavcılığının "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açtığı davada hüküm giymesi durumunda yazar Zulczyk'in üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini bildirdi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimleri sonrasında 7 Kasım'da medya Joe Biden'ın zaferini ilan etmiş, Donald Trump'a hayranlığıyla bilinen Cumhurbaşkanı Duda ise Biden'ı zaferden dolayı değil, "başarılı seçim kampanyası"ndan dolayı kutlamıştı.

Zulczyk bunun üzerine sosyal medya hesabından "Andrzej Duda bir aptal" ifadesini paylaşmıştı.

Sol partilerden çağrı: Suç olmaktan çıkarılsın

Polonya parlamentosundaki sol ittifak, dava haberinin ardından Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun ceza kanunundan çıkarılması talebinde bulundu.

2012 yılında benzer bir konuda verilen mahkeme kararının ardından dönemin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Dunja Mijatovic Polonya'yı Cumhurbaşkanına hakaret suçuna cezai takibat yapmamaya çağırmıştı.

Polonya'daki muhafazakar hükümet, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konularında AB'den giderek artan eleştirilerle karşı karşıya.Polonya ve Macaristan'daki uygulamalarla ilgili tartışmalar sonucunda bu yılın başında"hukuk devleti mekanizması"yürürlüğe sokulmuş ve AB Komisyonu'na, ihlalde bulunan ülkelere yönelik AB kaynaklarını kısma yetkisi verilmişti.

dpa,DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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