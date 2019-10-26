Cumhurbaşkanına Çağrı: ‘Parlamenter Sisteme Geri Dönüş Teklif Ediyoruz’

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte imza atacakları parlamenter sisteme geri dönüş için hazırladıkları yasa teklifi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi ve “Bir yıldır biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni milletimiz uygun gördü deniyoruz. Ama olmuyor. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanı’nın da iyiliği için, Türkiye’nin iyiliği için bu sistemi gelin birlikte değiştirelim. Teklif bizden destek sizden” dedi.
İyi Parti, bugün ikinci kuruluş yıldönümünü bir resepsiyon davetiyle kutladı. Davet, Ankara siyasetinde uzun zamandır pek rastlanmayan şekilde iktidar partisi AKP’nin mensuplarıyla muhalefet partilerini TBMM çatısı dışında bir araya getirdi. İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile resepsiyon öncesinde toplantı yapması ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik mesajları kutlamaya damgasını vurdu.
Akşener, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ile Jülide Sarıeroğlu’nun gönderdikleri davete icabet etmeleri dolayısıyla heyecanlı olduğunu vurgulayarak Erdoğan’a ilk önce kürsüden seslendi. Akşener, “25 yıllık politika hayatımda hazır ana muhalefet ve iktidar bir aradayken söyleyelim. İlk defa bir kuruluş gününde hem iktidar hem ana muhalefet hem de diğer siyasi partilerin temsilcileri bir arada. Bu fotoğraf, Barış Pınarı Harekatı’nın oluşturduğu bir fotoğraftır. Bugün önemli bir birlikteliği Meclis’te de başardınız. Avrupa Parlamento’sunun kararını kınamaya yönelik verdiğimiz önergemizi kabul ederek ortak bir karar aldınız” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Erdoğan’a 9 Ekim’de gönderdiği mektubu da muhalefet olarak sert tepki gösterdiklerini anımsatan Akşener, Trump’a “pelüş kafa” diyerek Erdoğan’ın şahsına değil Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil eden Cumhurbaşkanı’na böyle bir mektup gönderilmeyeceğini açıkça dile getirdiklerini söyledi. Ancak Barış Pınarı Harekatı vesilesiyle oluşmuş bu fotoğraf çerçevesinde Cumhurbaşkanı’na başka bir çağrıda bulunmak istediğini kaydeden Akşener, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’ya özel bir ricası olduğunu söyleyerek, “Cumhurbaşkanı’na iletmesi dileğiyle. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanı’nın iyiliği için, Türkiye’nin iyiliği için bu sistemi gelin birlikte değiştirelim. Biz Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte bunu imzalayacağız. Teklif bizden destek sizden” diye seslendi.
Akşener, kürsüdeki konuşması sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ile Jülide Sarıeroğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan’ın birlikte durduğu masaya geri göndü. Akşener, burada Yazıcı’ya teklifi iletmesini rica ettiklerini yineledi.
“Umarım bu gece bir başlangıç olur”
İyi Parti Lideri Akşener, Kılıçdaroğlu ile diğer konukları davetten ayrıldıktan sonra aralarında VOA Türkçe’nin de bulunduğu bir grup basın mensubu ile sohbet etti. Akşener, Erdoğan’a parlamenter sistem teklifinde bulunması için “spontane gelişti” açıklaması yaptı. AKP’nin davete geri bildirimde bulunarak katılacaklarını belirtmelerinden memnuniyet duyduğunu belirten Akşener, “Davetiye verdiğimiz tüm siyasi partilerden katılım oldu. Güzel bir şey. Ben ilk defa bu kadar heyecanlandığım. Güzel bir fotoğraftı. Türkiye’nin ihtiyacı olan bir fotoğraftı” diye konuştu. Akşener, daveti kabul ederek gelen siyasi parti temsilcilerini özellikle beyaz örtülü bir masada ağırladıklarını da kaydetti.
Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan siyasi parti liderlerine bir davet bekleyip beklemediği sorumuza ise, “Bilmiyorum, mesele davet olup olmaması değil. Dış politika ile ilgili Sayın (Mevlüt) Çavuşoğlu’nun bilgi vermesi gerekir. Bu iletişim kanalları kapalı. Dolayısıyla muhalefet bilgi olmayınca kör gibi bakıyor. Ben 25 yıldır aktif politika yapıyorum. Başbakanlar kritik görüşmelere gittikleri zaman muhalefet liderleri ile arka kapı diplomasisi yaparlardı. Derlerdi ki, sert bir beyanat ver, Meclis’te sert bir konuşma yapın, sert bir toplantı tertip et ki, gittiğimiz zaman işte bakın, ülkemizde kolay değil işler diyebilelim. Çok büyük gücüm vardır diye gittiğiniz zaman eliniz zayıflar tam tersine. Dolayısıyla umarım bu gece bir başlangıç olur Türkiye adına” yanıtını verdi.
Parlamenter sisteme dönüşle ilgili bir teklif hazırlığı yapıp yapmayacakları sorusu üzerine de Akşener, “Biz 24 Haziran’dan beri parlamenter sisteme çalışıyoruz. Bir yıldır olmadı, olmuyor. Hep beraber gördük olmuyor. Sayın Erdoğan açısından da zorlu bir süreç. Herkesin nefes almaya ihtiyacı var ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüldüğü takdirde gerçekten Türkiye nefes alacak. Buna ben çok inanıyorum. 24 Haziran’dan bu yana değişmeden söylediğim söz bu. Tabii seçimle gelindi, referandum oldu. Onlara saygımız sonsuz ama sonuçta olmadı, olmuyor” dedi.
Akşener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan kutlamaya katılacağını söylemesi üzerine “O zaman belki ilk cevabı alırsınız” yorumuna da “Göreceğiz, ben Göçmen işi söyleyeyim görcez” yanıtı verdi.
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