Cumhurbaşkanına Çağrı: ‘Parlamenter Sisteme Geri Dönüş Teklif Ediyoruz’

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte imza atacakları parlamenter sisteme geri dönüş için hazırladıkları yasa teklifi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi ve “Bir yıldır biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni milletimiz uygun gördü deniyoruz. Ama olmuyor. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanı’nın da iyiliği için, Türkiye’nin iyiliği için bu sistemi gelin birlikte değiştirelim. Teklif bizden destek sizden” dedi.

İyi Parti, bugün ikinci kuruluş yıldönümünü bir resepsiyon davetiyle kutladı. Davet, Ankara siyasetinde uzun zamandır pek rastlanmayan şekilde iktidar partisi AKP’nin mensuplarıyla muhalefet partilerini TBMM çatısı dışında bir araya getirdi. İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile resepsiyon öncesinde toplantı yapması ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik mesajları kutlamaya damgasını vurdu.

Akşener, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ile Jülide Sarıeroğlu’nun gönderdikleri davete icabet etmeleri dolayısıyla heyecanlı olduğunu vurgulayarak Erdoğan’a ilk önce kürsüden seslendi. Akşener, “25 yıllık politika hayatımda hazır ana muhalefet ve iktidar bir aradayken söyleyelim. İlk defa bir kuruluş gününde hem iktidar hem ana muhalefet hem de diğer siyasi partilerin temsilcileri bir arada. Bu fotoğraf, Barış Pınarı Harekatı’nın oluşturduğu bir fotoğraftır. Bugün önemli bir birlikteliği Meclis’te de başardınız. Avrupa Parlamento’sunun kararını kınamaya yönelik verdiğimiz önergemizi kabul ederek ortak bir karar aldınız” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Erdoğan’a 9 Ekim’de gönderdiği mektubu da muhalefet olarak sert tepki gösterdiklerini anımsatan Akşener, Trump’a “pelüş kafa” diyerek Erdoğan’ın şahsına değil Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil eden Cumhurbaşkanı’na böyle bir mektup gönderilmeyeceğini açıkça dile getirdiklerini söyledi. Ancak Barış Pınarı Harekatı vesilesiyle oluşmuş bu fotoğraf çerçevesinde Cumhurbaşkanı’na başka bir çağrıda bulunmak istediğini kaydeden Akşener, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’ya özel bir ricası olduğunu söyleyerek, “Cumhurbaşkanı’na iletmesi dileğiyle. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanı’nın iyiliği için, Türkiye’nin iyiliği için bu sistemi gelin birlikte değiştirelim. Biz Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte bunu imzalayacağız. Teklif bizden destek sizden” diye seslendi.